La polizia da Zaniolo e Tonali per le scommesse: indagati, possono lasciare il ritiro dell'Italia

CASO SCOMMESSE

I due azzurri al centro delle ultime voci diffuse da Fabrizio Corona: ad accompagnarli Buffon. Notificati atti d'indagine, la Federazione ha consentito il rientro dei calciatori nei rispettivi club

Il caso scommesse rischia seriamente di allargarsi. Dopo l'inchiesta con oggetto Nicolò Fagioli, finito nel mirino della Procura di Torino per "scommesse su piattaforme illegali", ecco finire al centro dell'attenzione Nicolò Zaniolo e Sandro Tonali. A svelare i loro nomi Fabrizio Corona. Intorno alle 18,30 i due calciatori, in ritiro con la Nazionale in vista dell'impegno con Malta di sabato sera (martedì invece la trasferta in Inghilterra), sono stati raggiunti dalla Polizia: ad accompagnarli il capo-delegazione Gianluigi Buffon. Le forze dell'ordine hanno notificato ai due degli atti di indagine. Successivamente l'ok da parte della Federazione a lasciare il ritiro.

Questa la nota diffusa alla stampa: "La Federazione comunica che, nel tardo pomeriggio di oggi, la Procura della Repubblica di Torino ha notificato atti di indagine ai calciatori Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo, attualmente in raduno con la Nazionale presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano. A prescindere dalla natura degli atti, ritenendo che in tale situazione i due calciatori non siano nella necessaria condizione per affrontare gli impegni in programma nei prossimi giorni, la Federazione ha deciso, anche a tutela degli stessi, di consentirne il rientro presso i rispettivi club".

"U​n informatore mi ha rivelato che Zaniolo scommetteva sulla partita della Roma in Coppa Italia persino quando era in panchina" ha addirittura rivelato quest'oggi Fabrizio Corona, poi convocato in Questura per la vicenda Fagioli come persona informata sui fatti -. I nomi mi sono stati dati da fonti certe che rivelerò quanto prima".

Da capire adesso come cambierà il clima in Nazionale in vista dei prossimi due impegni: sul tema riguardante le scommesse nel calcio è stato stuzzicato quest'oggi Francesco Acerbi in conferenza stampa. "Non è nelle mie competenze giudicare, noi siamo molto sereni e concentrati sulle due partite. Ciò che accadrà verrà giudicato da persone più in alto" la netta risposta del difensore dell'Inter.