Corona in Questura per Fagioli. E spuntano i nomi di Zaniolo e Tonali

Aveva promesso altri due nomi dopo quello di Nicolò Fagioli, adesso indagato dalla Procura di Torino per "scommesse su piattaforme illegali", e Fabrizio Corona ha mantenuto la parola. L'ex fotografo, tramite il proprio sito 'Dillingernews' ha affermato con sicurezza: "Anche Nicolò Zaniolo e Sandro Tonali sono tra gli scommettitori". In attesa di eventuali prove, il 49enne imprenditore italiano è stato convocato negli uffici della Questura di Milano, riferiscono le agenzie, per essere ascoltato come persona informata sui fatti nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Torino sul calciatore della Juventus. Bocca cucita all'uscita: "Non posso dire nulla, io rispetto la legge". In serata intanto, la Polizia si è recata a Coverciano per avere un colloquio con i due calciatori in questione, ossia Tonali e Zaniolo, rispettivamente in forza con Newcastle e Aston Villa.