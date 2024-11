La linea Lotito non passa: niente proroga del Decreto crescita

Non ci sarà nessuna proroga fino al 2027 per il Decreto crescita, che introduceva un regime fiscale di favore per i lavoratori che si stabilivano in Italia, calciatori compresi. Lo riporta Calcio e Finanza. Tra gli emendamenti proposti dal centrodestra al decreto fiscale e rigettati anche quello presentato dal presidente della Lazio e Senatore di Forza Italia Claudio Lotito sui cosiddetti 'impatriati' per la detassazione al 50% per i lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia e per i contratti degli sportivi. La norma è rimasta in vigore tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023.