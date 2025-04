La Lega Serie B omaggia Papa Francesco

Anche la Lega Serie B, come le altre leghe e discipline sportive, onorerà la memoria di Papa Francesco in occasione della 35a giornata di campionato. Il Santo Padre, grande appassionato di sport e in particolare di calcio, ha sempre riconosciuto nel gioco del pallone uno straordinario veicolo di valori cristiani autentici quali il rispetto, l'etica e la responsabilità sociale. "Un omaggio sentito a un Uomo che ha saputo parlare al cuore delle persone, anche attraverso lo sport - le parole del presidente Paolo Bedin -. La Lega Serie B raccoglie la grande eredità di Papa Francesco e la fa propria, cercando di trasformare i suoi insegnamenti in azioni quotidiane per una società migliore dentro e fuori dal campo". Durante questo turno tutte le società della Lega Serie B, su disposizione del Coni e della Figc, indosseranno una fascia di lutto al braccio e verrà osservato un minuto di raccoglimento prima del calcio d'inizio, in segno di rispetto e gratitudine nei confronti del Santo Padre. In aggiunta, gli stadi saranno arricchiti dal led bordocampo "Per sempre grazie, Papa Francesco", da un messaggio speaker comune e da un'immagine sui maxischermi per invitare tutti a soffermarsi sul messaggio di fede, speranza e impegno verso il prossimo, ricordando il suo straordinario impatto a livello mondiale.