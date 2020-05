La Lega Pro ha deciso di fermarsi: chiesto lo stop al Consiglio Figc

LA RICHIESTA

I club di Lega Pro hanno raggiunto l'accordo per chiedere al Consiglio della Figc lo stop definitivo alla stagione di Serie C 2019/20, con la promozione in Serie B delle tre capoliste ovvero Monza, Vicenza e Reggina. È quanto emerge dall'assemblea di Lega Pro in corso oggi. A pronunciarsi in via definitiva dovrà essere il Consiglio federale.

Al prossimo consiglio federale la terza serie si presenterà fornendo i nomi delle squadre promosse, che saranno Monza, Vicenza e Reggina, ma i passaggi da studiare saranno diversi e riguardano anche le altre leghe, soprattutto se Serie A e Serie B dovessero fermarsi aprendo a scenari ancora da valutare per promozioni e retrocessioni.

Più complesso invece determinare la quarta squadra che andrebbe promossa. Secondo quanto è filtrato dall'assemblea di Lega Pro, le retrocessioni in Serie D saranno bloccate così come i ripescaggi. La quarta promossa sarebbe stabilita in base alla media ponderata con il rapporto tra i punti conquistati e le gare disputate. In base a questo conteggio la Serie B toccherebbe al Carpi, con Reggio Audace e Bari subito dietro.

Questa la proposta che il Consiglio della Figc dovrà poi accettare o contestare.

GHIRELLI: "ENORME SENSO DI RESPONSABILITA'"

"E' stata la piu' bella assemblea che ho svolto finora. È emerso un enorme senso di responsabilita' da parte di tutti e rispetto alle ragioni di ognuno, con una nostra specificita' tutta da rimarcare che poi si e' espressa nel voto". A sottolinearlo all'Ansa è il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, commentando il voto (a larghissima maggioranza) dei 60 club alla richiesta al Consiglio federale della Figc di decretare la fine anticipata della stagione di Serie C.