Coppa d'Africa al Marocco o al Senegal? Un anno dopo finalmente ci siamo, c'è la data della sentenza

19 Ott 2026 - 18:00
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Il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) ha reso noto che la sentenza sul ricorso presentato dal Senegal contro l'assegnazione della Coppa d'Africa al Marocco è attesa entro la fine di novembre. Il Senegal ha contestato la decisione che ha trasformato la sua vittoria per 1-0 in una sconfitta a tavolino per 0-3 a favore del Marocco. L'episodio risale alla finale dello scorso gennaio, segnata da una controversa assegnazione di un calcio di rigore: il Senegal, in segno di protesta, ha abbandonato il campo, ma l'arbitro ha poi fatto riprendere il gioco. Il Marocco ha fallito il rigore e il Senegal ha vinto la partita ai tempi supplementari. L'udienza si è tenuta l'8 ottobre e il collegio del TAS è attualmente in fase di deliberazione. La decisione finale includerà le motivazioni giuridiche dettagliate. 

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