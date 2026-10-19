Coppa d'Africa al Marocco o al Senegal? Un anno dopo finalmente ci siamo, c'è la data della sentenza

Il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) ha reso noto che la sentenza sul ricorso presentato dal Senegal contro l'assegnazione della Coppa d'Africa al Marocco è attesa entro la fine di novembre. Il Senegal ha contestato la decisione che ha trasformato la sua vittoria per 1-0 in una sconfitta a tavolino per 0-3 a favore del Marocco. L'episodio risale alla finale dello scorso gennaio, segnata da una controversa assegnazione di un calcio di rigore: il Senegal, in segno di protesta, ha abbandonato il campo, ma l'arbitro ha poi fatto riprendere il gioco. Il Marocco ha fallito il rigore e il Senegal ha vinto la partita ai tempi supplementari. L'udienza si è tenuta l'8 ottobre e il collegio del TAS è attualmente in fase di deliberazione. La decisione finale includerà le motivazioni giuridiche dettagliate.