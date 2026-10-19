Slovan Bratislava, Yaya Touré: "Roma grande squadra. Contro Gasp sempre dura"

"Sarà una gara molto interessante da vedere. Sono curioso della prestazione della mia squadra che si troverà ad affrontare una squadra fortissima e guidata da un grandissimo allenatore", così Yaya Touré, allenatore dello Slovan Bratislava ha parlato alla viglia della sfida di Champions League contro la Roma.
L'ex centrocampista di Barcellona e City sa che all'Olimpico sarà dura: "Mi aspetto una gara molto complicata. Dopo la delusione contro il Real Madrid loro vorranno tornare sui binari giusti. Noi anche vogliamo fare il nostro meglio e regalare grandi emozioni ai 2000 tifosi che verranno qui a supportarci. Nel calcio può succedere qualsiasi cosa e soprattutto in Champions League contano i dettagli".
Poi il confronto con Gasp, uno dei maestri della panchina in Eurpopa: "Ogni allenatore ha la sua filosofia e Gasperini ha grandissima esperienza. Non so quanti anni sia stato all'Atalanta ma ha davvero cambiato tutto in quel club e ancora oggi usano il suo lavoro. Per me è molto complicato giocare contro un allenatore così forte. Sappiamo che anche loro hanno qualche defezione ma la Roma è sempre una grandissima squadra".