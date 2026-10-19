Slovan Bratislava, Yaya Touré: "Roma grande squadra. Contro Gasp sempre dura"

Poi il confronto con Gasp, uno dei maestri della panchina in Eurpopa: "Ogni allenatore ha la sua filosofia e Gasperini ha grandissima esperienza. Non so quanti anni sia stato all'Atalanta ma ha davvero cambiato tutto in quel club e ancora oggi usano il suo lavoro. Per me è molto complicato giocare contro un allenatore così forte. Sappiamo che anche loro hanno qualche defezione ma la Roma è sempre una grandissima squadra".