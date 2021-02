La Figc apre fascicolo di indagine sulla società di consulenza e scouting di Totti

E' stato aperto un fascicolo dalla commissione agenti della Figc sull'operato della CT10 Management, la società di consulenza e scouting di Francesco Totti. L'obiettivo è capire se l'ex capitano giallorosso eserciti o meno la funzione del procuratore sportivo senza però averne il titolo. L'indagine, appena cominciata, è nata in seguito all'esposto dell'A.I.A.C.S. (Assoagenti) nonostante già qualche tempo fa lo stesso Totti in un'intervista avesse provato a chiarire la situazione. "Non esercito l'attività di agente sportivo - aveva spiegato -, ho deciso di investire nel settore di riferimento in qualità di uomo di sport e di libero imprenditore, nel rispetto di tutte le normative vigenti".