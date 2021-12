La Fifa vuole salvaguardare maggiormente gli atleti a seguito della gestione delle denunce

IL CASO

Se per lo sport ci fosse un'organizzazione ad hoc per la gestione dei casi d'abuso le conseguenze delle denunce degli atleti non sarebbero più in mano a un singolo stato o di una specifica federazione

La Fifa ha commissionato uno studio approfondito e si propone di contribuire alla creazione di un'organizzazione per gestire le vicende relative agli abusi degli atleti. La presenza di un ente anti-abusi avrebbe forti conseguenze: le accuse degli atleti non sarebbero più monopolio di un singolo stato o di una specifica federazione. Il progetto potrebbe arrivare nel 2022, con la promessa di totale indipendenza dalla Fifa.

La necessità di un organo nuovo nasce dalla gestione delle tante vicende che si sono abbattute sul mondo dello sport, come lo scandalo delle ragazze della squadra di calcio haitiana, passando dalla più recente Peng Shuai, entrambi nati e scoperti da social e giornali. Fino ad arrivare al recente caso della judoka Margaux Pinot, picchiata a sangue dall'ex compagno, che non è stato prontamente sanzionato dalla federazione per "mancanza di prove."

Uno studio commissionato alla Butler International, società di Los Angeles specializzata in diritto sportivo, indica le percentuali di vari sondaggi fatti in diverse nazioni, i dati non sono omologhi, toccano realtà differenti, ma danno l'idea che i casi investigati siano un nulla rispetto a quelli che rimangono celati. Il 56 per cento delle donne tesserate per un qualsiasi sport in Turchia dice di aver subito violenza fisica o psicologica.

Altro esempio eclatante è la condanna contro l'ex medico della ginnastica Usa, arrivata dopo quasi 30 anni e più di 500 adolescenti maltrattate. Nel 2019 la procura afghana ha aperto un provvedimento contro il capo della federcalcio per poi ritirarlo subito dopo, mentre la commissione etica della Fifa lo ha squalificato a vita.

La proposta è stata appoggiata anche dal Consiglio Europeo, la procedura per la creazione dell'ente non dovrebbe essere complicatissima, ma visti i tempi dovrebbe essere fatta più velocemente possibile.