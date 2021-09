La Fifa studia Mondiali ed Europei ogni due anni: ma l'Uefa non ci sta

RIVOLUZIONE

Fino al 2026 nessun cambiamento, poi via alla rivoluzione. Ma campionati nazionali e coppe europee perderebbero molte date

La Fifa studia una rivoluzione a partire dal 2027: Mondiali ed Europei (oltre agli altri tornei continentali come Coppa d'Africa e Coppa d'Asia) ogni due anni con calendari completamente ripensati ma la Uefa non ci sta visto che il progetto andrebbe a scapito dei campionati nazionali e delle coppe europee per club. Questo lo scontro tra i due massimi organi calcistici mondiali, come riporta Repubblica. Getty Images

Lo studio di fattibilità è già partito: Mondiali ed Europei durerebbero 5-6 settimane, con livelli di competitività molto alti. L'obiettivo è approvarlo al congresso Fifa di maggio 2022, anche se fino al 2026 non cambierà nulla visto che a Miami stanno già preparando i Mondiali 2026 tra Usa, Canada e Messico.

A quel punto l'intero calendario calcistico andrebbe cambiato, il piano della Fifa prevede dieci mesi di competizione, uno di vacanze e uno di preparazione fisica. I campionati nazionali partirebbero tra agosto e settembre, solo due pause per le nazionali a ottobre e marzo, a gennaio Mondiale per Club e in estate Mondiali o Europei.

Il problema? Questa organizzazione lascerebbe solo 53 date a campionati nazionali e coppe europee per club, dieci in meno rispetto ad adesso: di qui i dubbi della Uefa (senza contare le eventuali perplessità dei calciatori, che andrebbero incontro a più partite).

WENGER: "A FINE STAGIONE SEMPRE UN GRANDE TORNEO"

Arsene Wenger, ex manager dell'Arsenal e ora direttore del settore sviluppo della Fifa, ribadisce a L'Equipe: "L'idea guida è di raggruppare le partite delle nazionali in uno o due periodi dell'anno, in modo che i giocatori non vengano tolti più volte ai club, e poi, a fine stagione, fare in modo che ci sia sempre un torneo di grande richiamo, come i Mondiali o altro".