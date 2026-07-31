La difesa non prende gol, Douglas Luiz sta tornando un giocatore: Spalletti sta iniziando a plasmare la Juve

In attesa dei nuovi arrivi Kolo Muani e Alajbegovic, sperando in un recupero a breve scadenza di Yildiz, l'attacco è un settore per il momento deficitario. Nella squadra del primo tempo la punta vertice era Milik, lontano anni luce dal giocatore che eravamo abituati a vedere prima del calvario di infortuni a ripetizione. La sua partita è durata un tempo, poi è subentrato Durmisi. Alla sue spalle, impalpabile l'apporto sulla destra di Zhegrova, che si conferma giocatore da fiammate alternate a lunghe pause. Solo un tempo anche per lui, poi la mossa è stata quella di inserire Joao Mario, ma a sinistra con lo spostamento di Cambiaso a destra. Miretti trequartista e Cambiaso ala (prima sinistra poi destra) hanno dato in base alle loro possibilità. Buona volontà non accompagnata a giocate potenzialmente decisive. Ma Spalletti sa che questo quartetto offensivo non sarà mai titolare nelle partite vere. Magari in un futuro non lontano potrebbe essere utile anche il giovane Justin Oboavwoduo, che è entrato nella seconda metà del secondo tempo e ha segnato il gol del 2-0 su una bella verticalizzazione di Adzic. Anche questa a suo modo è una bella notizia.