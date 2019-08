"Bentornato a casa Lele, leggenda nerazzurra". La Curva Nord dell'Inter saluta Lele Oriali, di nuovo al club nerazzurro da questa estate come team manager, con uno striscione esposto nel primo tempo della partita contro il Lecce. Poi il coro "Oriali uno di noi". È un gradito ritorno per tutti i tifosi nerazzurri, atteso per anni e coronato con l'arrivo di Antonio Conte sulla panchina dell'Inter.