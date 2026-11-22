Koopmeiners 7 - Per tutto il primo tempo, nei giri percorsi, raramente il pallone passa dalle sue parti, forse perché dalle sue parti agisce quel motorino inesauribile di Kike Perez che gli toglie gli eventuali rifornimenti. Però il secondo tempo cambia tutto con Sarr al posto di Douglas Luiz. Koop libera il campione che c'è in lui e il 2-0 è tutto suo, con un recupero alto proprio su Kike Perez, scambio con Woltemade e sinistro chirurgico.