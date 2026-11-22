Pagelle: Woltemade e Bremer si prendono in spalla la Juve, Kolo Muani da esterno funziona sempre
McKennie fa il suo dovere, Koopmeiners tira fuori la classe accanto a Sarrdi Enzo Palladini
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JUVENTUS
Vicario 6 - Nonostante il brutto primo tempo dei suoi compagni, il suo impegno si limita a una parata facilina su conclusione di Busio dalla distanza. Secondo tempo sereno.
Celik 6 - Molto guardingo nelle sue avanzate, anche perché si ritrova su un bimario dove oltre a Zhegrova va a inserirsi spesso anche McKennie, quindi si limita a fare soprattutto il difensore.
Dal 22' st Gatti 6 - Mezzo tempo per una gestione corretta del risultato, senza contraccolpi adrenalinici.
Bremer 7,5 - Prima di ingaggiare un vigoroso duello fisico con Lauberbach, evita un guaio grosso alla sua squadra producendosi in uno straordinario recupero su Adams. Erano passati cinque minuti dall'inizio e sarebbe stato un colpo pesantissimo. Attentissimo dall'inizio alla fine, vince tutti i duelli con gli attaccanti avversari.
Kelly 6,5 - Quando capisce che il gioco davanti a lui non è fluido, prova a esercitare la sua dote principale ossia il lancio lungo, ma dall'altra parte il muro è difficile da scavalcare e per il primo tempo questo espediente non funziona. Nella ripresa invece la diversa disposizione della squadra cambia gli esiti delle sue giocate, ovviamente in meglio.
Cabal 7 - Piccolo allarme per un'incertezza iniziale, poi si ricompone e presidia la sua posizione in maniera diligente. Cresce con il passare dei minuti e va a valorizzare la sua prestazione con lo stacco perfetto che porta al gol del 3-0.
Dal 29' st Cambiaso 6 - Un primo pomeriggio tranquillo, entra a partita già abbondantemente risolta e a fischi già archiviati.
Douglas Luiz 5,5 - Il baricentro basso del Venezia sembra invitarlo a sfruttare gli spazi, a osare qualcosa che vada oltre il compitino. Invece si ferma lì, con qualche errore tecnico e poche iniziative pesanti.
Dal 1' st Sarr 6,5 - In mezzo al campo non è molto appariscente, ma il suo ingresso accelera la manovra della squadra e libera l'ispirazione di Koopmeiners.
Koopmeiners 7 - Per tutto il primo tempo, nei giri percorsi, raramente il pallone passa dalle sue parti, forse perché dalle sue parti agisce quel motorino inesauribile di Kike Perez che gli toglie gli eventuali rifornimenti. Però il secondo tempo cambia tutto con Sarr al posto di Douglas Luiz. Koop libera il campione che c'è in lui e il 2-0 è tutto suo, con un recupero alto proprio su Kike Perez, scambio con Woltemade e sinistro chirurgico.
Zhegrova 6,5 - L'uomo dei lampi. Fa perdere le sue tracce per lunghi tratti di gara, poi all'improvviso si accende e inventa qualcosa. Proprio da una di queste scintille arriva la prima vera occasione bianconera a metà primo tempo. Alla prima partita da titolare lascia comunque un segno grazie al bellissimo cross da cui nasce il 3-0 di Cabal.
McKennie 6,5 - Più mezzala destra che trequartista, secondo le sue consuetudini di uomo-ovunque dello schieramento spallettiano. Per impegno e interpretazione si guadagna sempre la pagnotta. Bravo a rimediare a un suo errore procurando l'assist per l'1-0 di Woltemade.
Akajbegovic 5 - Poco coinvolto dai compagni e poco propenso a imporre la sua presenza, eppure la posizione di attaccante esterno sinistro in cui viene schierato sarebbe in teoria la sua preferita. Deve arrendersi dopo un tempo a un infortunio.
Dal 1' st Woltemade 7,5 - Certe volte, quando la logica e il ragionamento non bastano, una partita si può sbloccare con un atto di forza. La sua presenza è subito determinante, il gol dell'1-0 è da centravanti vero (che non è). Perfetta poi la sponda che libera Koopmeiners per il gol del 2-0. Mezzo voto in più lo merita per il bel gesto sul rigore del 4-0, quando lascia la palla a Kolo Muani.
Kolo Muani 7 - Ha dimostrato nelle precedenti uscite che giocando largo sulla destra può essere un valore aggiunto per la squadra. Torna a dimostrare in questa occasione che da solo in mezzo al fronte offensivo fa invece sempre fatica. Nel secondo tempo, con l'ingresso di Woltemade, fa parecchio di più, procurandosi anche il calcio di rigore che poi trasforma con grande lucidità e calma.
Dal 39' st Boga sv.
Allenatore Spalletti 6,5 - Alla fine del primo tempo chissà quanti dei suoi tifosi hanno pensato intensamente e quasi morbosamente ad Antonio Conte. Però il calcio è così, basta pochissimo per cambiare una giornata e poco per modificare il corso del destino.
VENEZIA
Stankovic 6; Halhal 5,5, Moreno 5, Juan Jesus 5; Hainault 5 (39' st Sagrado sv), Kike Perez 5 (39' st Fanne sv), Sohm 6 (22' st Dagasso 5,5), Busio 6, Haps 5; Adams 5 (42' st Rrahmani sv), Lauberbach 6 (22' st Yeboah 5). Allenatore Nicola 5.