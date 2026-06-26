La cinese Rept Battero partner dell'Inter, accordo globale sulle batterie

Il gruppo cinese Rept Battero, tra i principali produttori mondiali di batterie e sistemi di accumulo energetico, ha annunciato una partnership strategica con l'Inter, di cui diventa 'Partner globale ufficiale per le batterie e l'accumulo energetico'. Il primo evento pubblico in Europa per celebrare l'accordo si è svolto a Monaco di Baviera, in occasione della fiera Intersolar Europe, con la partecipazione dell'ex campione nerazzurro Lothar Matthäus. Controllata del gruppo cinese Tsingshan Holding, Rept Battero ha chiuso il 2025 con ricavi per 24,33 miliardi di yuan (circa 3,1 miliardi di euro) e un utile netto di 681 milioni di yuan (87 milioni di euro). Nel primo trimestre del 2026 si è classificata al primo posto a livello mondiale per le spedizioni di celle per sistemi di accumulo domestici e commerciali-industriali. Durante Intersolar Europe l'azienda ha inoltre presentato il nuovo sistema di accumulo Powtrix da 6,9 MWh e una cella al sodio da 320 Ah, confermando la strategia di espansione sul mercato europeo. Secondo i vertici del gruppo, la presenza di Matthäus rappresenta "un momento simbolico" capace di unire il mondo dello sport e quello dell'energia. La collaborazione con l'Inter, hanno aggiunto, punta a far conoscere a un pubblico più ampio i temi dell'energia pulita e dell'innovazione industriale, rafforzando al tempo stesso l'impegno comune sui fronti della sostenibilità e della visibilità internazionale.