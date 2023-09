La Bosnia chiama Krunic: Milosevic lo convoca nonostante sia infortunato

Il giallo

Il centrocampista del Milan ha subito una lesione al bicipite femorale destro che dovrebbe tenerlo lontano dal campo per almeno un mese e dovrebbe esser rivalutato nei prossimi giorni

Rade Krunic è uscito malconcio dalla partita con l'Hellas Verona. Il centrocampista del Milan ha abbandonato il campo di San Siro a causa di una lesione al bicipite femorale destro che lo dovrebbe tenere lontano dal campo per almeno un mese. Il giocatore bosniaco è stato però convocato dalla sua Nazionale in vista dei prossimi impegni di qualificazione agli Europei 2024 contro Lichtenstein (13 ottobre) e Portogallo (16).

Le condizioni di Krunic verranno comunque rivalutate nei prossimi giorni, come già sottolineato dalla società di via Aldo Rossi, e in quel momento si potrà sapere di più sull'eventuale rientro del bosniaco per gli impegni con la propria Nazionale.

