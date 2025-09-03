Logo SportMediaset
Calcio

L'Italia Under 18 non sbaglia in Croazia: tre gol alla Corea del Sud

03 Set 2025 - 22:09

La Nazionale italiana U18 di calcio guidata dal tecnico Massimiliano Favo supera con un netto 3-0 i pari età della Corea del Sud al Gradski Stadion di Vrbovec, nella prima giornata del torneo internazionale in programma fino al 9 settembre in Croazia. Gli Azzurrini passano in vantaggio al 39' con il terzino sinistro dell'Inter Davide Sorino, prima di chiudere i conti grazie alla doppietta del classe 2009 Destiny Onoguekhan Elimoghale, ala della Juventus, a segno al 43' e al 53'.

"A inizio partita abbiamo sofferto un po' le condizioni climatiche e del campo - racconta il tecnico azzurro -, rischiando anche di subire gol. Subito dopo siamo andati avanti e, da quel momento in poi, abbiamo creato diverse occasioni, che ci hanno permesso di chiudere la prima frazione di gioco sul 2-0. Nella ripresa, in cui abbiamo effettuato numerose sostituzioni, abbiamo gestito il pallino del gioco, prima di segnare il terzo gol. Nel complesso, è stata una buona partita, soprattutto considerando che si trattava della nostra prima uscita stagionale". L'Italia tornerà in campo sabato 6 settembre (ore 15) allo stadio di Nedelišce per affrontare i pari età degli Emirati Arabi Uniti. "In queste partite - aggiunge Favo - daremo spazio a tutti i ragazzi a disposizione per fare le nostre valutazioni in vista del Mondiale in Qatar (dal 3 al 27 novembre, ndr)".

01:45
00:27
Donnarumma al portiere 13enne aggredito: "Ti aspettiamo a Coverciano"

01:59
Donnarumma: "Il talento c'è, abbiamo una Nazionale giovane ma che può crescere"

00:52
Italia, Locatelli e Rovella: "Gattuso è carico"

01:14
Gigio: "Luis Enrique? Deluso non lo so, ognuno fa le sue scelte"

00:47
Donnarumma: "Un orgoglio essere al City che mi ha voluto fortemente"

01:34
01:23
01:27
01:51
01:20
02:35
01:34
01:53
01:35
01:45
