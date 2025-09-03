L'Italia Under 18 non sbaglia in Croazia: tre gol alla Corea del Sud

"A inizio partita abbiamo sofferto un po' le condizioni climatiche e del campo - racconta il tecnico azzurro -, rischiando anche di subire gol. Subito dopo siamo andati avanti e, da quel momento in poi, abbiamo creato diverse occasioni, che ci hanno permesso di chiudere la prima frazione di gioco sul 2-0. Nella ripresa, in cui abbiamo effettuato numerose sostituzioni, abbiamo gestito il pallino del gioco, prima di segnare il terzo gol. Nel complesso, è stata una buona partita, soprattutto considerando che si trattava della nostra prima uscita stagionale". L'Italia tornerà in campo sabato 6 settembre (ore 15) allo stadio di Nedelišce per affrontare i pari età degli Emirati Arabi Uniti. "In queste partite - aggiunge Favo - daremo spazio a tutti i ragazzi a disposizione per fare le nostre valutazioni in vista del Mondiale in Qatar (dal 3 al 27 novembre, ndr)".