Cutrone: "A Parma c'è tutto per far bene, ringrazierò per sempre il Como"

"Ho scelto Parma perché è una grande piazza con grande storia, c'è tutto per far bene, ti mettono tutto a disposizione anche per le piccole cose, sono contento di aver scelto questo club". Così il nuovo attaccante del Parma Patrick Cutrone, intervenuto ai microfoni di Radio Serie A. "Lasciar casa è sempre difficile, te ne vai dal posto dove sei nato e cresciuto. Ho vissuto tre anni al Como. Era una scelta che andava fatta, ho lasciato con grande dispiacere, ma sono contento di essere qua adesso - ha aggiunto tornando sul suo addio al club lombardo - Ringrazierò sempre il Como per quello che mi ha dato, per quello che abbiamo fatto insieme, gli devo tanto perché se son tornato ai miei livelli è anche grazie a loro".