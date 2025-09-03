Cutrone: "A Parma c'è tutto per far bene, ringrazierò per sempre il Como"

"Ho scelto Parma perché è una grande piazza con grande storia, c'è tutto per far bene, ti mettono tutto a disposizione anche per le piccole cose, sono contento di aver scelto questo club". Così il nuovo attaccante del Parma Patrick Cutrone, intervenuto ai microfoni di Radio Serie A. "Lasciar casa è sempre difficile, te ne vai dal posto dove sei nato e cresciuto. Ho vissuto tre anni al Como. Era una scelta che andava fatta, ho lasciato con grande dispiacere, ma sono contento di essere qua adesso - ha aggiunto tornando sul suo addio al club lombardo - Ringrazierò sempre il Como per quello che mi ha dato, per quello che abbiamo fatto insieme, gli devo tanto perché se son tornato ai miei livelli è anche grazie a loro".
"Cuesta? Il mister ha tre anni in più di me, sono arrivato qui e già dal primo giorno sono riuscito a entrare nei meccanismi della squadra perché il suo è un gioco che esalta le mie qualità. Ho parlato tanto con il mister che mi chiede alcune cose che sa che posso dare. Sa che posso fare anche un altro tipo di lavoro e io mi son trovato subito bene. In questi giorni con la sosta stiamo lavorando per entrare ancora meglio nei meccanismi" ha concluso l'ex Milan.
