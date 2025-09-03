Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Cutrone: "A Parma c'è tutto per far bene, ringrazierò per sempre il Como"

03 Set 2025 - 23:31

"Ho scelto Parma perché è una grande piazza con grande storia, c'è tutto per far bene, ti mettono tutto a disposizione anche per le piccole cose, sono contento di aver scelto questo club". Così il nuovo attaccante del Parma Patrick Cutrone, intervenuto ai microfoni di Radio Serie A. "Lasciar casa è sempre difficile, te ne vai dal posto dove sei nato e cresciuto. Ho vissuto tre anni al Como. Era una scelta che andava fatta, ho lasciato con grande dispiacere, ma sono contento di essere qua adesso - ha aggiunto tornando sul suo addio al club lombardo - Ringrazierò sempre il Como per quello che mi ha dato, per quello che abbiamo fatto insieme, gli devo tanto perché se son tornato ai miei livelli è anche grazie a loro".

"Cuesta? Il mister ha tre anni in più di me, sono arrivato qui e già dal primo giorno sono riuscito a entrare nei meccanismi della squadra perché il suo è un gioco che esalta le mie qualità. Ho parlato tanto con il mister che mi chiede alcune cose che sa che posso dare. Sa che posso fare anche un altro tipo di lavoro e io mi son trovato subito bene. In questi giorni con la sosta stiamo lavorando per entrare ancora meglio nei meccanismi" ha concluso l'ex Milan.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:45
L'attaccante che serviva

L'attaccante che serviva

00:27
DICH DONNARUMMA SU PORTIERE 13ENNE DICH

Donnarumma al portiere 13enne aggredito: "Ti aspettiamo a Coverciano"

01:59
DICH DONNARUMMA SU ITALIA DICH

Donnarumma: "Il talento c'è, abbiamo una Nazionale giovane ma che può crescere"

00:52
DICH LOCATELLI-ROVELLA DICH

Italia, Locatelli e Rovella: "Gattuso è carico"

01:14
DICH DONNARUMMA SU PSG DICH

Gigio: "Luis Enrique? Deluso non lo so, ognuno fa le sue scelte"

00:47
DICH DONNARUMMA NAZIONALE DICH

Donnarumma: "Un orgoglio essere al City che mi ha voluto fortemente"

01:34
Zaniolo in "bianconero"

Zaniolo in "bianconero"

01:23
Fiorentina da rilanciare

Fiorentina da rilanciare

01:27
Neymar-Ancelotti è bufera

Neymar-Ancelotti è bufera

01:51
Ricci a scuola da Modric

Ricci a scuola da Modric

01:20
Atalanta: Lookman c'è

Atalanta: Lookman c'è

02:35
Juve, grande partenza

Juve, grande partenza

01:34
Champions: Lukaku fuori

Champions: Lukaku fuori

01:53
È una Roma inquieta

È una Roma inquieta

01:35
Inter, suona l'allarme

Inter, suona l'allarme

01:45
L'attaccante che serviva

L'attaccante che serviva

I più visti di Calcio

DICH PIO ESPOSITO NAZIONALE 1/9 DICH

Pio Esposito: "Mai stati dubbi sulla mia permanenza all’Inter"

SRV RULLO ALLEGRI-RABIOT, CI RI-SIAMO (MUSICATO) 1/9 SRV ok

Allegri riabbraccia Rabiot: il nuovo Milan riparte dai muscoli

SRV RULLO LE PAGELLE DEL MERCATO 1/9 SRV

Le Pagelle del mercato: Napoli 8 top, poi scopri i voti di Juve, Inter e Milan

MCH ARRIVO VARDY A CREMONA MCH

Vardy è arrivato in Italia: l'accoglienza dei tifosi della Cremonese

SRV RULLO JUVE, CHE COLPI! (MUSICATO) 1/9 SRV

Juve, che colpi! Ecco chi sono Openda e Zhegrova

Tudor: "Vlahovic? È un titolare"

Tudor: "Vlahovic? È un titolare"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:31
Cutrone: "A Parma c'è tutto per far bene, ringrazierò per sempre il Como"
22:09
L'Italia Under 18 non sbaglia in Croazia: tre gol alla Corea del Sud
21:18
Napoli, Hojlund: "Sono emozionato, torno in A molto migliorato"
20:31
Italia Under 21, Marianucci: "Ho raggiunto un obiettivo, Buffon mi ha fatto un'ottima impressione"
19:50
Barcellona, Yamal: "Champions? Vincerla qui sarebbe incredibile"