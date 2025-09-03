Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Italia Under 21, Marianucci: "Ho raggiunto un obiettivo, Buffon mi ha fatto un'ottima impressione"

03 Set 2025 - 20:31

"Era un obiettivo che mi ero posto da un paio d'anni - confessa -, vestire l'azzurro è un privilegio. Mister Baldini è una bravissima persona. In questi giorni ci sta trasmettendo la sua idea di calcio". Così Luca Marianucci, difensore classe 2004 del Napoli, dal Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia, quartier generale della Nazionale Under 21 del tecnico Silvio Baldini, in vista delle qualificazioni all'Europeo contro il Montenegro, venerdì 5 settembre 2025 (ore 18.15, diretta su Rai 2) allo stadio 'Alberto Picco' della Spezia, e contro la Macedonia del Nord, martedì 9 settembre 2025 (ore 18.15, diretta su Rai 2) allo stadio 'Petar Miloševski' di Bitola.

Dalla vicinanza di Tirrenia con casa, fino alla visita del capo delegazione della Nazionale maggiore Gianluigi Buffon: "Mi ha fatto una bellissima impressione, l'avevo visto solo in TV o nei videogiochi". Il difensore azzurro, che sta vivendo giorni speciali, guarda già lontano: "Siamo molto carichi. Gli obiettivi sono quelli che ha detto il mister: vincere l'Europeo e le Olimpiadi".

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:45
L'attaccante che serviva

L'attaccante che serviva

00:27
DICH DONNARUMMA SU PORTIERE 13ENNE DICH

Donnarumma al portiere 13enne aggredito: "Ti aspettiamo a Coverciano"

01:59
DICH DONNARUMMA SU ITALIA DICH

Donnarumma: "Il talento c'è, abbiamo una Nazionale giovane ma che può crescere"

00:52
DICH LOCATELLI-ROVELLA DICH

Italia, Locatelli e Rovella: "Gattuso è carico"

01:14
DICH DONNARUMMA SU PSG DICH

Gigio: "Luis Enrique? Deluso non lo so, ognuno fa le sue scelte"

00:47
DICH DONNARUMMA NAZIONALE DICH

Donnarumma: "Un orgoglio essere al City che mi ha voluto fortemente"

01:34
Zaniolo in "bianconero"

Zaniolo in "bianconero"

01:23
Fiorentina da rilanciare

Fiorentina da rilanciare

01:27
Neymar-Ancelotti è bufera

Neymar-Ancelotti è bufera

01:51
Ricci a scuola da Modric

Ricci a scuola da Modric

01:20
Atalanta: Lookman c'è

Atalanta: Lookman c'è

02:35
Juve, grande partenza

Juve, grande partenza

01:34
Champions: Lukaku fuori

Champions: Lukaku fuori

01:53
È una Roma inquieta

È una Roma inquieta

01:35
Inter, suona l'allarme

Inter, suona l'allarme

01:45
L'attaccante che serviva

L'attaccante che serviva

I più visti di Calcio

DICH PIO ESPOSITO NAZIONALE 1/9 DICH

Pio Esposito: "Mai stati dubbi sulla mia permanenza all’Inter"

SRV RULLO ALLEGRI-RABIOT, CI RI-SIAMO (MUSICATO) 1/9 SRV ok

Allegri riabbraccia Rabiot: il nuovo Milan riparte dai muscoli

SRV RULLO LE PAGELLE DEL MERCATO 1/9 SRV

Le Pagelle del mercato: Napoli 8 top, poi scopri i voti di Juve, Inter e Milan

MCH ARRIVO VARDY A CREMONA MCH

Vardy è arrivato in Italia: l'accoglienza dei tifosi della Cremonese

SRV RULLO JUVE, CHE COLPI! (MUSICATO) 1/9 SRV

Juve, che colpi! Ecco chi sono Openda e Zhegrova

Tudor: "Vlahovic? È un titolare"

Tudor: "Vlahovic? È un titolare"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
22:09
L'Italia Under 18 non sbaglia in Croazia: tre gol alla Corea del Sud
21:18
Napoli, Hojlund: "Sono emozionato, torno in A molto migliorato"
20:31
Italia Under 21, Marianucci: "Ho raggiunto un obiettivo, Buffon mi ha fatto un'ottima impressione"
19:50
Barcellona, Yamal: "Champions? Vincerla qui sarebbe incredibile"
18:41
Fenerbahce, ecco Ederson: "Vivremo momenti bellissimi"