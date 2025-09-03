Italia Under 21, Marianucci: "Ho raggiunto un obiettivo, Buffon mi ha fatto un'ottima impressione"

"Era un obiettivo che mi ero posto da un paio d'anni - confessa -, vestire l'azzurro è un privilegio. Mister Baldini è una bravissima persona. In questi giorni ci sta trasmettendo la sua idea di calcio". Così Luca Marianucci, difensore classe 2004 del Napoli, dal Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia, quartier generale della Nazionale Under 21 del tecnico Silvio Baldini, in vista delle qualificazioni all'Europeo contro il Montenegro, venerdì 5 settembre 2025 (ore 18.15, diretta su Rai 2) allo stadio 'Alberto Picco' della Spezia, e contro la Macedonia del Nord, martedì 9 settembre 2025 (ore 18.15, diretta su Rai 2) allo stadio 'Petar Miloševski' di Bitola.