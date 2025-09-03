Barcellona, Yamal: "Champions? Vincerla qui sarebbe incredibile"

Lamine Yamal ha le idee chiare per il proprio futuro e non vuole nascondere le proprie ambizioni. La stella del Barcellona sogna in grande e in un'intervista rilasciata a RTVE ha parlato così dei suoi desideri: "Champions League e Pallone d'Oro? Entrambi sono un sogno. In particolare, vince la Champions con il Barça sarebbe incredibile. Tutti vogliono conquistare il Pallone d’Oro, chi dice il contrario mente. Essere già nella lista a 18 anni è qualcosa da apprezzare, e spero che accada".