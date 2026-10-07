L'Italia donne verso Tbilisi per la prima sfida dei playoff mondiali

07 Ott 2026 - 13:58
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L'Italia di Andrea Soncin ha sostenuto l'ultimo allenamento a Coverciano e nel pomeriggio volerà verso Tbilisi (Georgia) dove venerdì, in campo neutro, affronterà la Bielorussia nella gara d'andata del primo turno degli spareggi per la fase finale del Mondiale 2027 in Brasile. Il primo confronto in assoluto con la Bielorussia segnerà l'avvio del nuovo percorso delle azzurre, reduci dal secondo posto nel Gruppo 1 della Lega A, per ottenere il pass per il torneo iridato, in programma dal 24 giugno al 25 luglio prossimi. La gara di ritorni si svolgerà martedì 13 ottobre allo stadio 'Franchi' di Firenze. A Coverciano hanno lavorato oggi tutte le 28 calciatrici a disposizione del ct, comprese Boattin, Cantore e Di Guglielmo, sbarcate ieri dagli Stati Uniti. Nel pomeriggio di domani, le azzurre effettueranno la rifinitura allo stadio 'Petriashvili', sede della gara del giorno dopo, che si svolgerà a porte chiuse a causa delle sanzioni imposte dall'Uefa alla Bielorussia per il coinvolgimento nella guerra all'Ucraina.

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