"L'Italia avrà un avversario in più": Djokovic a Zenica per Bosnia-Italia fa impazzire i tifosi

Sulle tribune dello stadio di Zenica ci saranno poco meno di nove mila persone, ma tra queste ci sarà Novak Djokovic. In Serbia sono sicuri, anzi sicurissimi: il tennista, scrive il portale "Klix.ba", è arrivato oggi a Sarajevo per tifare Bosnia e domani sarà allo stadio per sostenere i suoi amici bosniaci. "Qui - si legge - sono tutti impazziti perché il più grande tennista di tutti i tempi sarà allo stadio per darci una mano". Solo un paio di giorni fa, Djokovic aveva dedicato un post social a Edin Dzeko per complimentarsi per la vittoria contro il Galles.