Zaccagni in miglioramento, capitano Lazio punta semifinale di Coppa Italia

30 Mar 2026 - 19:34

Mattia Zaccagni, fermo dallo scorso 18 marzo per una lesione muscolare post traumatica di media entità a carico del vasto mediale e del vasto intermedio della coscia destra rimediata contro il Milan, punta la semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta del prossimo 22 aprile. La nuova risonanza al quale è stato sottoposto il capitano biancoceleste, infatti, ha evidenziato un quadro in miglioramento. Una corsa contro il tempo quella dell'esterno che rimane in dubbio per la sfida alla squadra di Palladino ma che spera di riuscire almeno a rendersi disponibile per aiutare i compagni, magari anche solo a gara in corso, in quella che rappresenta per la squadra di Sarri l'unico obiettivo stagionale.

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