Inter, le voci di mercato non turbano l'imprescindibile Perisic: "Concentrato su domenica, mai arrendersi"

I nerazzurri verso la Samp: gli unici ballottaggi riguardano Dzeko-Correa e Dumfries-Darmian

La settimana che porta alla Samp si apre oggi. Dopo i due giorni di riposo post-Cagliari, l'Inter torna al lavoro alla Pinetina senza stravolgere usi e costumi. Lo scudetto è nelle mani del Milan, questo è vero, ma la partita contro i blucerchiati è da circoletto rosso, nulla va lasciato intentato e nulla tralasciato: intensità e sudore, dunque, la salvezza già raggiunta dalla squadra di Giampaolo non deve far abbassare la guardia. Dal presidente Zhang alla dirigenza, fino ad arrivare a Inzaghi e a tutto il gruppo, c'è la convinzione che tutto possa ancora succedere. E se proprio la Samp rientra tra i rimpianti stagionali, visto come maturò il 2-2 di Marassi, a maggior ragione oggi la concentrazione deve essere massima. Getty Images

Inzaghi ha tutti a disposizione, Vecino a parte (l'uruguagio rientrerà però in gruppo nei prossimi giorni). Per quanto riguarda la formazione, al netto del lavoro sul campo che inizia oggi, difficile attendersi sorprese: più che altro i ballottaggi riguardano Dzeko-Correa e Dumfries-Darmian, ma in ogni caso assisteremo a una staffetta in corso d'opera come già successo nelle ultime apparizioni nerazzurre. Intoccabile, ovviamente, Lautaro, il giocatore che più incarna in questo momento la voglia di non mollare dell'Inter. Così come Perisic, trascinatore per l'intera stagione ma finito questa settimana nel tritacarne del mercato con il suo accostamento alla Juve. Il croato, superlativo anche a Cagliari, ha dato prova di essere un professionista integerrimo - oltreché un talento sopraffino - e il rischio che almeno una parte di San Siro lo possa prendere di mira - per quando assurdo non è cosa che si possa escludere a priori - non viene preso in considerazione. "Concentrato solo su domenica, mai arrendersi", ha scritto intanto Perisic nelle storie su Instagram. Nel prossimo futuro la fascia sinistra nerazzurra apparterrà a Robin Gosens, ma domenica sarà ancora terreno per le discese di Perisic. Al dopo ci si penserà infatti da lunedì.