L'Inter piange la scomparsa di Brehme: "Ciao Andy, per sempre leggenda"

IL LUTTO

Anche la Juve ricorda il campione tedesco: "Riposa in pace, Andy"

Il Mondiale in Italia e lo scudetto dei Record: addio Andy Brehme





































© Getty Images 1 di 20 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Il dolore di una famiglia, quella nerazzurra, per la scomparsa improvvisa di uno dei giocatori e degli uomini più amati di sempre. L'Inter piange Andreas Brehme, campione in campo, persona educata, affabile, gentile, buona fuori: "Un giocatore magnifico, un grande interista. Ciao Andy, per sempre leggenda". Una morte che ha colpito profondamente tutto il mondo del calcio. Immediata la risposta della Juve al messaggio di cordoglio dell'Inter: "Riposa in pace, Andy".

"FC Internazionale Milano e tutto il mondo Inter si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Andreas Brehme e, nel ricordarlo, abbracciano i suoi familiari". Così prosegue il club nerazzurro sul proprio sito, ricordando il grande esterno sinistro, emblema dell'Inter dei Record di Giovanni Trapattoni: "In ricordo del grande campione tedesco, che ha vestito i colori nerazzurri dal 1988 al 1992 collezionando 154 presenze e 12 gol conquistando uno Scudetto, una Coppa Uefa e una Supercoppa Italiana, l'Inter scenderà in campo questa sera con l'Atletico Madrid indossando il lutto al braccio".

"Sono profondamente colpito e scioccato dalla notizia della morte di Andi Brehme. Giocammo insieme la Coppa del Mondo del 1986 in Messico e Andi era un grande giocatore di squadra, estremamente leale e affidabile. La sua gioia di vivere è sempre stata contagiosa e il fatto che abbia dovuto lasciarci all'età di 63 anni mi rende molto triste". Cosi' Karl-Heinz Rummenigge ricorda Andy Brehme in una dichiarazione riportata dal sito del Bayern Monaco. Il club bavarese, nel quale Brehme giocò prima di trasferirsi all'Inter, esprime il proprio cordoglio per la sua scomparsa unendosi al lutto di parenti e amici. "La notizia della morte di Andreas Brehme è uno shock per il Bayern e tutti gli appassionati di calcio tedeschi. Andreas Brehme ha fatto la storia e sarà per sempre il nostro campione del mondo 1990. Era una persona con i piedi per terra e qualcuno su cui potevi sempre contare. Farà sempre parte della famiglia del Bayern. Le nostre più sentite condoglianze vanno alla sua famiglia, ai suoi cari e ai suoi amici", dice il presidente del club, Herbert Hainer. Il presidente onorario Uli Hoeness si dice "incredibilmente triste per questa notizia scioccante. Nessuno di noi dimenticherà mai Andreas Brehme, perché è più di una vittoria per 1-0 nella finale della Coppa del Mondo a Roma. Abbiamo perso una grande persona e un amico leale".

