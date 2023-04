L'Inter con Lukaku contro il razzismo: "Compatti al tuo fianco, forza Rom siamo con te"

JUVENTUS-INTER

Il club nerazzurro: "I valori dello sport non hanno nulla a che fare con quanto visto ieri sera"

© www.inter.it L'Inter è con Lukaku, al fianco del suo attaccante, contro ogni forma di razzismo e discriminazione. Da qui la condanna di quanto avvenuto ieri sera nei minuti finali a Torino: "Siamo fratelli e sorelle del mondo" recita il comunicato del club nerazzurro. "Dal 9 marzo 1908 è questa la nostra storia. Vogliamo ribadire con fermezza che ci schieriamo compatti contro il razzismo e ogni forma di discriminazione. Il calcio e lo sport devono essere non solo un veicolo di emozioni ma anche di valori chiari e condivisi, che nulla hanno a che fare con quanto visto ieri sera negli ultimi minuti della semifinale di coppa Italia a Torino, Juventus-Inter. Per questo ribadiamo tutto il nostro appoggio, il nostro affetto e la nostra solidarietà a Romelu Lukaku, come il mondo del calcio sta facendo da più parti in queste ore. Forza Rom, siamo con te!".

Messaggio atteso e arrivato. Il club nerazzurro ha così espresso non solo la piena solidarietà e vicinanza al proprio attaccante ma ha anche ribadito quale sia da sempre la propria essenza, quella di un sodalizio nato 115 anni fa in nome della fratellanza e dell'uguaglianza, antitesi di ogni becera forma di razzismo e discriminazione. A questo punto, però, la società si aspetta anche che gli organi inquirenti facciano il loro lavoro: le immagini parlano chiaro, gli insulti e gli ululati sono stati uditi chiaramente allo stadio anche dagli ispettori federali presenti. Tutto ciò che evidentemente è sfuggito invece all'arbitro Massa. In base al suo referto, il Giudice Sportivo prenderà poi le decisioni che verranno comunicate della giornata di giovedì, possibile che venga chiesto un supplemento di indagini. In base a queste decisioni e alle motivazioni espresse l'Inter valuterà poi se fare o meno il ricorso per Lukaku.