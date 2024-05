L'Inter chiude a Verona ma riparte subito: da Inzaghi a Lautaro, la settimana di Oaktree

INTER

Oggi l'ultima di campionato, poi il via alla nuova programmazione sotto la guida del fondo statunitense

© Getty Images La prima di Oaktree, l'ultima di una stagione indimenticabile. Come otto anni fa per Suning, anche la nuova proprietà dell'Inter fa il suo "esordio" sul campo contro il Verona: allora, nel 2016, era la prima giornata di campionato, oggi l'atto finale della cavalcata che ha portato alla seconda stella. Allora iniziava la ricostruzione che avrebbe poi portato il club guidato da Steven Zhang a vincere due scudetti, due Coppe Italia, tre Supercoppe italiane e a disputare le finali di Europa League e Champions, ora si tratta di consolidare i risultati sportivi raggiunti, consolidando i conti secondo linee guida improntate alla continuità.

Continuità rappresentata innanzitutto dal management - Marotta, Antonello, Ausilio - e dalla guida tecnica, Simone Inzaghi. Sul fronte societario le prossime mosse di Oaktree, dal nuovo cda alla nomina del prossimo presidente, si sveleranno nell'arco dei quindici/venti giorni a venire. Ma già la settimana entrante, quella successiva al rompete le righe di stasera che darà presumibilmente appuntamento alla ripresa fissata all'incirca per il 10 luglio, si preannuncia intensa. I manager di Oaktree che stasera non saranno presenti al Bentegodi, hanno in agenda un fitto programma milanese.

© Getty Images

Alejandro Cano e per la parte legale Katherine Ralph (e con loro, come sottolinea oggi la Gazzetta, Renato Meduri, senior vice president dello stesso “Opportunies Group”) si vedranno martedì con i due Ceo interisti (Marotta e Ausilio) e da lì, a seguire, il primo vero summit con Simone Inzaghi: solo allora verranno "ufficializzati" i parametri operativi per il mercato estivo. Tutto, comunque, all'insegna dell'equilibrio tra competitività e sostenibilità. Punto di partenza, questo, anche del primo grande scoglio che Oaktree è chiamato a superare: il rinnovo di Lautaro. Altro tema caldo in agenda che verrà affrontato nei primi giorni di giugno.