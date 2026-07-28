Giulini lancia la candidatura di Gianfranco Zola: "Può essere lui la terza figura"

Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha riportato sotto la luce dei riflettori il nome di Gianfranco Zola come candidato all'ormai arcinota "terza figura" di cui ha parlato il presidente Figc Giovanni Malagò in riferimento a un dirigente che possa assumere la direzione e supervisione di tutte le nazionali azzurre. "The Magic Box" secondo il patron dei sardi "potrebbe essere un ottimo nome". Fino a oggi l'ex attaccante sardo aveva affiancato come dirigente Matteo Marani alla guida della Lega Serie C, rendendosi per altro anche protagonista dell'ideazione della Riforma Zola.