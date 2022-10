L'ex presidente della Lega Serie B Abodi è il ministro dello Sport

NUOVO GOVERNO

Lo ha scelto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel giorno della formazione del nuovo governo.

© Getty Images L'ex presidente della Lega Serie B Andrea Abodi è il ministro dello Sport del nuovo governo Meloni. Romano, una laurea in economia alla Luiss, una vita nel mondo della dirigenza sportiva, Abodi è attualmente presidente dell'Istituto per il Credito Sportivo. E' stato, tra le altre cose, uno dei cofondatori di Media Partners, presidente della Lega calcio serie B, consigliere della Figc, e consigliere di Coni Servizi.

Nato a Roma il 7 marzo del 1960, Abodi, giornalista pubblicista, è stato direttore marketing della filiale italiana del Gruppo McCormack, azienda specializzata nell'organizzazione di grandi eventi. Dal 2010 a febbraio del 2017 ha guidato come presidente la Lega calcio di Serie B. Dal 2017 è alla guida dell'Ics, banca sociale per lo sviluppo sostenibile dello sport e della cultura e leader nel finanziamento all'impiantistica sportiva.

Nella sua carriera di manager è stato inoltre fondatore e vicepresidente esecutivo di Media Partners Group, una delle principali agenzie di marketing dello sport, ed ha ricoperto il ruolo di presidente in varie società italiane (Arcea Spa, Medialazio srl e Astral Spa); dal 2002 al 2008 è anche stato consigliere di amministrazione di Coni Servizi spa, mentre nel 2009 si è occupato dell'organizzazione della Coppa del Mondo di baseball a Pescara. Da presidente di Lega B ha promosso nel 2015 la costituzione di B Futura s.r.l., società di scopo della Lega dedicata allo sviluppo infrastrutturale, ricoprendo il ruolo di presidente.

CASINI: ABODI E' IL PROFILO IDEALE PER LO SPORT

"Congratulazioni ad Andrea Abodi. La sua vasta esperienza nelle leghe professionistiche e nell'Istituto per il Credito Sportivo, per citarne solo alcune, ne fanno profilo ideale e sono sicura garanzia di competenze e professionalità per favorire le riforme del calcio, con l'urgenza delle infrastrutture, delle risorse e della cultura, e per sostenere tutto lo sport italiano. Un ringraziamento al Governo e al Presidente della Repubblica per aver ripristinato un Ministro dello sport". È il commento del presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, alla nomina di Andrea Abodi come Ministro dello Sport.