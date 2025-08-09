L'ex Lecce Joan Gonzalez annuncia il ritiro a 23 anni: problemi al cuore

L'elenco di Gonzalez parte proprio dal club pugliese. "Grazie al Lecce al suo presidente per avermi aperto le porte di un club meraviglioso. Grazie agli allenatori che si sono fidati di me, per le loro richieste, le loro parole e tutto quello che mi hanno insegnato, dentro e fuori dal campo. Ai compagni, allo staff tecnico, a chi lavora nel club e ai tifosi: ho sentito il vostro sostegno in ogni passo. Non siete solo spettatori, siete parte di questa storia che ho vissuto. Grazie per avermi fatto sentire parte di una vera famiglia - ha concluso - Mi sono sentito molto felice di vivere in questa città, che mi ha affascinato fin dal primo giorno. Le sue strade piene di storia, la sua luce, la sua gente così vicina e accogliente.. Tutto mi ha fatto sentire a casa. Grazie Lecce per ogni passeggiata tranquilla in centro, per ogni saluto per la strada, per ogni angolo che già fa parte di me. È stato un privilegio vivere qui. Lecce avrà sempre un posto speciale nel mio cuore".