L'ex Inter Guarin in lacrime su Instagram: "Sono quelle di un uomo pieno di vizi e peccati"

"Queste lacrime che vedete in foto sono quelle di un uomo pieno di vizi, errori, peccati e molte altre cose". L'ex Inter Fredy Guarin si mette a nudo in un post su Instagram. "Buongiorno mondo, oggi voglio mostrare come sono, a cuore aperto, non per ottenere consensi o seguaci - ha scritto l'ex centrocampista, accompagnando le parole con un'immagine di se stesso in lacrime - Lo faccio con l’intento di poter essere utile a qualcuno". Un anno e mezzo fa Guarin venne arrestato dalla polizia colombiana dopo una rissa con i suoi genitori. "Siamo sempre in tempo per aprire la porta a Dio e fare sì che guidi la nostra anima e il nostro cuore".