L'Estoril omaggia Ayrton Senna con una maglia speciale

L'Estoril Praia, squadra portoghese della Primeira Liga, renderà omaggio alla leggenda della Formula 1 Ayrton Senna con una maglia speciale per celebrare i 40 anni dalla sua prima vittoria in gara. Il brasiliano ottenne la prima vittoria di quella che sarebbe stata una brillante carriera proprio nel Circuito do Estoril il 21 aprile 1985 e l'Estoril Praia indosserà una divisa dedicata a questa vittoria nella partita contro il Braga di sabato. La maglietta si basa sul design dell'iconico casco verde, giallo e blu navy di Senna, incorporando anche la classica livrea nera della Lotus con cui arrivò fino alla bandiera a scacchi.