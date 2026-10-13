L'Atletico ricorda la madre di Koke: disposto un minuto di silenzio prima della sfida con lo Utd

Un omaggio al dolore di una leggenda del club. L'Atletico Madrid, questa sera, in occasione del match di Champions League contro il Manchester United ha disposto un minuto di silenzio al Wanda Metropolitano in onore della memoria di Ana Merodio Borja, mamma di Koke, capitano e bandiera della società. Il centrocampista spagnolo ha sempre e solo vestito la maglia dei Colchoneros che in questo momento di sofferenza hanno voluto fargli sentire la loro vicinanza. Di seguito il comunicato del club:

