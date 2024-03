L'Atalanta esalta Miranchuk, l'ex Malinovskyi: "Contribuisce al terrorismo russo"

AFFONDO SOCIAL

Il post su X della Dea irrita il centrocampista ucraino che risponde in maniera dura

© Getty Images Affondo social di Ruslan Malinovskyi contro l'Atalanta. Il centrocampista ucraino ha infatti replicato duramente a un post della Dea che celebrava su X il gol segnato con la nazionale della Russia dal proprio giocatore Aleksey Miranchuk. "Un buon contribuente del terrorismo russo. Ogni giorno per due anni", ha scritto l'ex centrocampista del club bergamasco ora in forza al Genoa aggiungendo anche delle foto di bombardamenti, nuvole di fumo sulle città ucraine e persone rifugiate nella metro insieme all'emoji di un cappello a cilindro, la stessa utilizzata dall'Atalanta per esaltare la prestazione del russo nell'amichevole vinta contro la Serbia.

Uno sfogo che non è passato inosservato su X e che dopo la pubblicazione di altre immagini da parte di Malinovskyi accompagnate dal testo "Non ti ricorda niente? Forse Kharkiv? Champions League? M?" in riferimento al match del 2019 vinto dalla Dea con lo Shakhtar, ha poi costretto l'Atalanta a cancellare il post che ha innescato la polemica e la reazione dell'ucraino.