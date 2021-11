L'Aia boccia Maresca dopo Roma-Milan: fermato per almeno due turni

LA DECISIONE

Oltre ai casi singoli, è stata la gestione complessiva del match a far irritare il designatore Rocchi

La direzione di gara di Fabio Maresca in Roma-Milan dell'11a giornata di Serie A non è piaciuta ai vertici Aia. Un arbitraggio considerato insoddisfacente nel complesso, oltre ai singoli episodi dunque, con una gestione del match non all'altezza che hanno portato il designatore Rocchi a fermare il fischietto napoletano almeno per un paio di giornate. Troppi cartellini, valutazioni non convincenti e anche la gestione del Var non ottimale, queste le motivazioni.

Quello concesso al Milan per fallo di Ibanez su Ibrahimovic per l'Aia è considerato un "rigorino", confermato anche dopo il richiamo a valutare le immagini dal Var, che stando alle ultime indicazioni e alle linee guida non andrebbe fischiato. Questo ma non solo, anche alcune decisioni chiave del match non sono state giudicate all'altezza dal designatore Rocchi, così come la gestione dei cartellini - ben 11 a fine partita - è stata ritenuta sproporzionata alla gara stessa.

Per tutte queste valutazioni l'arbitro Maresca sarà fermato per almeno un paio di giornate.