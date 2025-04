Psg, Kvara: "Siamo tra i migliori al mondo: sogniamo la Champions"

Un trasferimento certamente propiziato, oltre dal nuovo contratto, anche dalla possibilità di giocare la Champions: "È probabilmente il torneo più importante. È il sogno di ogni calciatore e tutti vogliono vincerla, ma è difficilissimo. Anche raggiungere questa fase è difficile per qualsiasi squadra - aggiunge - Il nome la dice lunga: Champions League, il torneo dei campioni. Stiamo cercando di fare del nostro meglio e stiamo facendo molto bene. La chiave è rimanere concentrati sul nostro gioco, ogni partita e su ogni momento che ci aspetta. Credo che per noi sia tutto possibile". Un'intesa riuscita anche con l'allenatore Luis Enrique: "Il ruolo dell'allenatore è molto importante nella carriera di un calciatore. Quello che mi ha colpito di più di lui è il tipo di persona che è e il modo in cui tratta i giocatori - conclude Kvara - Se qualcuno viene da te con calma e ti spiega tutto, allora ti sforzi ancora di più di capire e di giocare meglio. Sia dentro che fuori dal campo, ti fa sentire che devi dare il massimo per lui, per il club e per tutti i tifosi. Ti tratta con grande rispetto e chiarezza. La cosa che mi ha colpito di più in assoluto è il suo lato umano".