Kovac si affida al Muro Giallo: "Con l'Inter sfruttare l'energia dello stadio"

"Domani ce la giochiamo contro una squadra fortissima, arrivata due volte in finale negli ultimi tre anni. Dobbiamo difendere bene e sfruttare tutte le occasioni che avremo davanti. Questo stadio è magico, trasmette forza ed energia: dobbiamo sfruttarlo domani". Lo ha detto il tecnico del Borussia Dortmund, Niko Kovac, in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro l'Inter. "L'Inter è il tipico avversario contro cui bisogna fare attenzione a non subire gol, visto che non avremo poi così tante chance per segnare. Abbiamo il pubblico dalla nostra, so che i tifosi saranno lì per noi e ci aiuteranno - ha proseguito -. Questo gruppo lavora insieme ormai da anni, tutti si conoscono benissimo. In passato è stata una squadra dominante, ora vedo grande velocità in transizione e dobbiamo essere consapevoli del loro modo di giocare. L'Inter è una squadra molto dinamica e moderna, non è ciò che a volte si dice delle italiane".