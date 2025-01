Koopmeiners contestato dai tifosi dell'Atalanta

Pesante contestazione dei tifosi dell'Atalanta a Teun Koopmeiners, passato alla Juventus la scorsa estate dopo essersi rifiutato di allenarsi e di giocare in Supercoppa Uefa col Real Madrid, nel primo tempo del recupero di Bergamo della diciannovesima giornata tra le due squadre. Poco dopo il quarto d'ora di gioco, dopo i fischi ogni volta che l'olandese toccava palla, s'è alzato improvvisamente il coro 'Koopmeiners uomo di m***a'. Sempre nella Curva Nord, poi tolto dopo un'occasione sciupata dallo stesso giocatore dopo il ventesimo, è rimasto esposto fin da prima della partita l'eloquente striscione in inglese 'Koop fuck off' ('Koop vaff.').