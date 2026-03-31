Kings League: sfida dal dischetto tra Fedez e Rovazzi

31 Mar 2026 - 16:22
© Ufficio Stampa

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Si è conclusa alla Fonzies Arena di Cologno Monzese la sesta giornata dello Split 2 della Kings League Lottomatica.sport Italy. Il Matchday ha proposto, fra gli altri, lo scontro tra i Boomers di Fedez e i BIGBRO, questi ultimi guidati da Moonryde, pro gamer di Call of Duty, in cui militano anche Davide Moscardelli e Spizzi, soprannome con cui si fa chiamare Alessandro Florenzi.

Come previsto da regolamento Kings League, i presidenti sono potuti scendere in campo per calciare un rigore presidenziale per la propria squadra. In questa partita, a sfidare Fedez nella sfida ai rigori si è presentato a sorpresa Fabio Rovazzi, ospite di Moonryde nella postazione streaming a bordocampo. Rovazzi e Fedez si sono quindi ritrovati a calciare un rigore per le due squadre rivali in successione, fallendo entrambi la rete.

I due sono stati grandi amici e collaboratori artistici prima di una brusca rottura nel 2018, dovuta a incomprensioni lavorative e personali, per poi riavvicinarsi e riallacciare i rapporti nel 2023 dopo anni di silenzio.

L'incontro si è concluso poi con la vittoria dei Boomers a seguito di uno spareggio agli shootout. Secondo il regolamento di Kings League, infatti, nessuna partita può terminare in parità: al termine del 36° minuto, con il punteggio ancora in equilibrio, il match viene deciso tramite uno spareggio basato su una serie di duelli uno contro uno tra attaccante e portiere. Nella serie di shootout al meglio dei cinque, i Boomers di Fedez hanno prevalso, assicurandosi il successo nella sesta giornata di campionato e conquistando la loro prima vittoria in questa seconda stagione di Kings League Lottomatica.sport Italy.

Le partite di Kings League Lottomatica.sport sono trasmesse ogni lunedì dalle 17:00 alle 23:00 e sono disponibili gratuitamente su DAZN, sui canali YouTube e Twitch ufficiali di Kings League e sui canali dei rispettivi presidenti.

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