Kings League, rinnovata la partnership con King C. Gillette

“Siamo felici di rinnovare la collaborazione con Kings League Italia e di farlo mettendo al centro della nostra narrazione un appuntamento grande e coinvolgente come quello del 26 ottobre” ha dichiarato Marco Centanni, Brand Director Shave Care Italia di Gillette. “Quest’anno portiamo sul campo i nostri 'vichinghi' e una Barber Station ancora più integrata nello show, dimostrando come la cura di sé sia prima di tutto espressione di identità, sicurezza e stile personale.”