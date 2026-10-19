Kings League, rinnovata la partnership con King C. Gillette

Con l’avvio del nuovo campionato, previsto per il 19 ottobre, King C. Gillette rinnova la propria partnership con Kings League Lottomatica.Sport per la nuova stagione e si prepara a scendere in campo con un appuntamento dal vivo.
Il brand arricchirà il palinsesto delle partite con intrattenimento speciale dentro e fuori dal campo. Sarà quindi imperidbile l’appuntamento previsto per il 26 ottobre, momento in cui si darà vita ad un live show inaspettato pronto a sorprendere il pubblico e a rendere ancora più coinvolgente l’esperienza dentro e fuori dal campo.
Gli spettatori dal campo e in streaming assisteranno ad una invasione di campo: cavalieri e vichinghi di King C. Gillette, i protagonisti dei nuovi spot TV onair dall’11 ottobre, scenderanno in campo per unire sport, intrattenimento e cultura del grooming, insieme allo streamer e creator Francesco Marzano (aka Marza), affiancato da alcuni volti iconici della Kings League, prima del calcio di rigore.
Con il via ufficiale del campionato previsto per il 19 ottobre, tornerà anche la grande protagonista della scorsa stagione, la Barber Station King C. Gillette, diventata una presenza iconica all'interno dell'arena, per accogliere atleti, talent e i Presidenti dei club per sessioni di rasatura e rifinitura del look prima delle gare, regalando alla community pillole di backstage, momenti di intesa spontanea e contenuti esclusivi destinati ai canali social.
“Siamo felici di rinnovare la collaborazione con Kings League Italia e di farlo mettendo al centro della nostra narrazione un appuntamento grande e coinvolgente come quello del 26 ottobre” ha dichiarato Marco Centanni, Brand Director Shave Care Italia di Gillette. “Quest’anno portiamo sul campo i nostri 'vichinghi' e una Barber Station ancora più integrata nello show, dimostrando come la cura di sé sia prima di tutto espressione di identità, sicurezza e stile personale.”
“Il rinnovo della partnership con King C. Gillette conferma la profonda sintonia tra due realtà che condividono un linguaggio contemporaneo e una forte attenzione alla propria community. La Barber Station è ormai un elemento distintivo dell’esperienza nella Kings League Arena. I match day sono il momento, capace di unire sport, intrattenimento e grooming in perfetto stile con il nostro campionato” ha aggiunto Franco Morelli, Managing Director Kings League Italy.