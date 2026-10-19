Napoli, Meret: "Tutti dobbiamo dare di più, con Allegri nessun problema"

"Sicuramente stiamo attraversando un momento difficile, veniamo da due sconfitte. La gara di domani arriva in un momento delicato ma vogliamo a tutti i costi tornare alla vittoria e ritrovare la continuità che ci sta mancando". Così il portiere del Napoli Alex Meret alla vigilia della sfida di Champions contro il Bodo/Glimt al Maradona: "Siamo all'inizio, c'è tempo per recuperare, siamo uniti e convinti di poter cambiare l'andamento della stagione", ha detto a Sky. "Il rapporto con Allegri? Personalmente e per la squadra è un bel rapporto, non c'è nessun problema all'interno dello spogliatoio, sappiamo che tutti dobbiamo fare meglio per ritrovare vittoria ed entusiasmo". Sul Bodo: "Non abbiamo moltissimo tempo per preparare la gara, è una squadra tosta da affrontare, che ha messo in difficoltà grandi squadre. C'è la volontà di fare una grande gara ma non dobbiamo sottovalutarli. In Champions le squadre sono tutte a un buon livello, se non le affronti al 100% rischi di fare brutte figure".