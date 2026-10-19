Napoli, tegola Alisson: il brasiliano deve fermarsi di nuovo. L'esito degli esami

Piove sul bagnato in casa Napoli. Max Allegri dopo il sconfitta di Venezia deve fare i conti anche con l'infermeria: gli azzurri perdono Alisson Santos che al Penzo ha riportato un problema muscolare. Una beffa per l'esterno brasiliano che era appena tornato da un altro infortunio. Alisson ha riportato una lesione di medio grado, è possibile dunque che si debba aspettare 2/3 settimane prima di rivederlo in campo.