Kings League, la prima World Cup Nations sarà in Italia all'Allianz Stadium

La presentazione ufficiale di Kings League Italia è avvenuta a Torino, ha visto il saluto di Gerard Piqué in apertura e poi ha accolto Zlatan Ibrahimovic - presidente di Kings League Italia - e Claudio Marchisio, nominato Head of Competition. L’evento ha anche visto la partecipazione di campioni del calibro di Gigi Buffon, Alex Del Piero, Andrea Pirlo, Luca Toni e Francesco Totti, che hanno dato il via al countdown in vista della finale.