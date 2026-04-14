Kings League, Brocchi e Calaiò protagonisti dell'ottava giornata

Il big match più atteso dai fan è stato però il derby tra gli Stallions di Blur e i TRM di Marzaa. La sfida ha visto contrapposti i due streamer e amici di lunga data Blur, numero uno nelle classifiche italiane di Twitch, e TheRealMarzaa, campione in carica del primo split italiano di Kings League. La partita, che ha incendiato la Fonzies Arena, è stata inizialmente dominata dai TRM con un netto vantaggio di 4 gol. La sfida è stata poi ribaltata nel secondo tempo dagli Stallions, che hanno riportato il match in parità. Come previsto dal regolamento della Kings League, si è quindi disputato lo spareggio agli shootout: i celebri duelli 1 contro 1 tra attaccante e portiere con partenza da metà campo hanno decretato il trionfo finale degli Stallions di Blur.



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