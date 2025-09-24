Keita Balde, il cordoglio di Monza e Lazio per la scomparsa del padre

Il Monza e la Lazio hanno espresso il loro cordoglio per la scomparsa del padre di Keita Balde, attaccante dei biancorossi. Il club brianzolo "si stringe attorno a Keita Balde e alla sua famiglia per l'improvvisa e dolorosa perdita del papà". Questo, invece, il comunicato dei biancocelesti, con cui Keita ha giocato dal 2013 al 2017: "In questo momento di profondo dolore, il Presidente, lo staff, i giocatori e l'intera comunità biancoceleste si stringono con affetto attorno alla famiglia".