Calcio

Keita Balde, il cordoglio di Monza e Lazio per la scomparsa del padre

24 Set 2025 - 13:16

Il Monza e la Lazio hanno espresso il loro cordoglio per la scomparsa del padre di Keita Balde, attaccante dei biancorossi. Il club brianzolo "si stringe attorno a Keita Balde e alla sua famiglia per l'improvvisa e dolorosa perdita del papà". Questo, invece, il comunicato dei biancocelesti, con cui Keita ha giocato dal 2013 al 2017: "In questo momento di profondo dolore, il Presidente, lo staff, i giocatori e l'intera comunità biancoceleste si stringono con affetto attorno alla famiglia". 

Ultimi video

Tacchinardi: "Milan, finalmente uno come Leao: Nkunku!"

Viola, falsa partenza

Tudor idolo bianconero

Pio Esposito cerca gol

Napoli, nuovi in attesa

Coppa Italia: il calendario di mercoledì 24 settembre

Como-Sassuolo: mercoledì 24 settembre alle 21.00

MCH BENFICA-RIO AVE 1-1 MCH

Il Benfica di Mourinho fermato sull'1-1 dal modesto Rio Ave

MCH RACING-VELEZ 1-0 LIBERTADORES MCH

Il Racing del presidente Milito in semifinale di Libertadores

Di Francesco: "Troppe pressioni su Camarda, lo devo tutelare"

Landucci: "Pronti per il Napoli"

Tacchinardi e Panucci caricano Zaniolo: "Ecco le condizioni per il rilancio"

La moviola Milan-Lecce: "Tremolada ha… tremato"

Landucci: "Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio"

Berisha: "Siamo delusi"

Tacchinardi: "Milan, finalmente uno come Leao: Nkunku!"

I più visti di Calcio

30° - Michael Olise (Bayern, Francia)

Pallone d'Oro 2025: la classifica finale

Ousmane Dembélé vince il Pallone d'Oro 2025: Yamal e Vitinha sul podio, solo 20° Lautaro Martinez

La sfilata delle star del mondo del calcio: da Ronaldinho a Yamal

Napoli-Pisa 3-2: gli highlights

Napoli-Pisa 3-2: gli highlights

Da Matthews a Dembélé, 70 anni di Palloni d'Oro: li ricordi tutti?

DICH CRISTANTE POST DERBY 21/9 DICH

Cristante: "Vittoria fondamentale per noi. Pellegrini se lo meritava"

13:16
Keita Balde, il cordoglio di Monza e Lazio per la scomparsa del padre
12:17
Real Madrid, Mastantuono segna il suo pimo gol ed elogia Bellingham: "È unico"
11:09
Pallone d'Oro, Giroud confessa: "Dembélé vincitore? In passato non me lo sarei aspettato"
10:06
Nizza, violenti scontri: arrestati 102 tifosi della Roma
09:48
Europa League: Aston Villa-Bologna, arbitra lo spagnolo Manzano