Dal De Telegraaf arrivano nuove dichiarazioni di Rick Karsdorp, ex terzino della Roma tornato in estate al Feyenoord. "Da quando sono tornato in Olanda mi sono sentito meglio, qui non ci si allena meno rispetto all'Italia - ha spiegato -, Stam vuole il massimo". "Lo stress ha giocato un ruolo decisivo alla Roma? Non lo so, se ti diverti e hai fiducia giochi diversamente - ha aggiunto -. Una volta, in allenamento alla Roma, ho fatto uno sprint troppo brusco e mi sono infortunato di nuovo. Ora, invece, sono più rilassato".