Milan, Terracciano si presenta: "Essere qui è l'apice di un percorso"

"Non ci ho mai pensato fino a quando non c'è stata la possibilità concreta, tutti vogliono arrivare in una grande squadra. È un motivo di orgoglio essere qui, è l'apice di un percorso iniziato tanti anni fa. Mi confronto sempre con la mia famiglia, mia moglie, mio padre. Mi hanno detto di buttarmi subito, perché era una grande opportunità. Ho sempre voglia di migliorare, anche alla mia età. Vogliamo ripartire dopo una stagione non all'altezza, per riportare il Milan dove merita". Così Pietro Terracciano durante la conferenza stampa di presentazione da nuovo giocatore rossonero. Con l'ambiente, ha detto il portiere, "l'impatto è stato migliore anche di come me lo aspettavo. Con i tifosi ho avuto un approccio importante all'estero, vedere così tanti milanisti è stato incredibile. Non vedo l'ora di vedere tutti a San Siro contro il Bari". In rossonero indosserà la maglia numero uno: "Ho sempre usato questo numero quando potevo prenderlo. Per me il portiere ha il numero uno, quindi l'ho preso", ha spiegato.