Guardiola al santuario di Santa Rosalia con la maglia di Falcone e Borsellino

Pellegrinaggio dell'allenatore spagnolo qualche ora prima dell'amichevole Palermo-Manchester City
Nel giorno dell'amichevole tra Manchester City e Palermo, in programma questa sera al 'Barbera', Pep Guardiola si è concesso qualche ora di libertà recandosi a piedi in pellegrinaggio al Santuario di Santa Rosalia, la santa patrona di Palermo. Oltre al tecnico catalano era presente lo staff del club inglese, compreso il preparatore atletico Fabrizio Genovesi.
Dopo la salita a piedi a Monte Pellegrino il gruppo ha fatto visita alla 'Santuzza', in preghiera silenziosa, ricevendo il saluto e la benedizione da parte del reggente Don Natale Fiorentino all'interno della Sacra Grotta. Per l'occasione Guardiola ha indossato una t-shirt raffigurante i volti di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, accompagnata dalla scritta 'Le loro idee corrono sulle nostre gambe', come mostrato dalle foto pubblicate su Facebook dalla pagina del santuario di Santa Rosalia.
