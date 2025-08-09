Guardiola al santuario di Santa Rosalia con la maglia di Falcone e Borsellino

Dopo la salita a piedi a Monte Pellegrino il gruppo ha fatto visita alla 'Santuzza', in preghiera silenziosa, ricevendo il saluto e la benedizione da parte del reggente Don Natale Fiorentino all'interno della Sacra Grotta. Per l'occasione Guardiola ha indossato una t-shirt raffigurante i volti di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, accompagnata dalla scritta 'Le loro idee corrono sulle nostre gambe', come mostrato dalle foto pubblicate su Facebook dalla pagina del santuario di Santa Rosalia.