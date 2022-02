Zakaria: "La Juve è il club che mi ha fatto sempre sognare"

IL RINFORZO

"Passo in avanti per la mia carriera. Spero di lasciare il segno come Pogba"

Denis Zakaria è arrivato alla Juve nell'ultimo giorno del calciomercato invernale, ma ha già le idee chiare ed è pronto a dare subito una mano ad Allegri. "Ho scelto la Juventus perché è un club che mi ha fatto sempre sognare - ha spiegato il centrocampista durante la presentazione -. Ho deciso che venire qui sarebbe stato il passo in avanti per la mia carriera". "Aumentare il numero dei gol è sicuramente un mio obiettivo - ha aggiunto -. E adesso che sono alla Juve questa potrebbe essere una buona occasione per diventare più efficace in zona gol". twitter

Vedi anche juventus Juve, altri due colpi: Zakaria e Gatti hanno firmato

"Ho avuto un'impressione eccezionale della Juve - ha proseguito il nuovo faro della mediana di Allegri -. È una squadra molto forte e con grandi qualità. E se devo fare un paragone con la Germania, per me è un grande passo avanti perché il club è di grande qualità". "Mi aspettavo di lasciare il Borussia, ma non subito - ha raccontato Zakaria spiegando la dinamica del suo trasferimento -. Ma non succede tutti i giorni che ti cerchi la Juve e ho colto subito l'occasione".

"Idoli? Se devo pensare a qualcuno penso a Patrick Vieira. Io sono Zakaria, cerco comunque il mio stile", ha aggiunto. "Io non mi fermo qui, sono un combattente. È un passo molto importante nella mia carriera, ma io ho voglia di diventare sempre piu' forte. Qui avro' l'occasione per farlo. È un passo, non il termine della carriera. Pogba? Lo conosciamo tutti, sappiamo tutti quello che ha fatto alla Juve. È un giocatore fantastico, spero di avere lo stesso successo suo qui. Spero comunque di lasciare il mio segno", ha spiegato.

Dunque ora parola al campo. "Spero di poter dare il mio contributo alla squadra - ha continuato il neo bianconero -. Sto bene fisicamente e sono pronto per giocare". "Mi sono allenato due volte e comincio a prendere le misure della squadra. Se il mister ha bisogno di me sono pronto - ha concluso -. Con Allegri ho avuto occasione di parlare. Mi ha detto piu' o meno quello che si aspetta da me, se devo iniziare a chiudere o allungarmi. Non abbiamo ancora discusso i dettagli"