Vlahovic, messaggio d'amore alla Juve: "Coppa indimenticabile, l'anno prossimo la Champions"

Lungo post social da parte di Dusan Vlahovic, che con un video pubblicato sul proprio profilo Instagram dimostra ancora una volta il suo attaccamento alla Juventus, fa il punto sulla stagione appena conclusa e fissa gli obiettivi per la prossima: "Con il cuore pieno di emozione voglio ringraziare tutti per la stagione appena conclusa. Grazie alla società per avermi dato l’opportunità di indossare questa maglia e scendere in campo con grande orgoglio. Ai nostri incredibili tifosi, siete stati il nostro dodicesimo uomo in campo, sostenendoci sempre, sia nei momenti difficili che in quelli di gioia. Un grazie speciale ai miei compagni di squadra. Insieme abbiamo lottato, sofferto e festeggiato, raggiungendo questi traguardi. Alzare la Coppa Italia è stato un momento magico che mi porterò sempre nel cuore. La prossima stagione avremo la Champions League e non vedo l’ora di dare il mio contributo".