Villar Perosa, Juventus A-Juventus B 2-0: reti di Locatelli e Bonucci

L’amichevole in famiglia di Villar Perosa, tra Juventus A e Juventus B (Under 23), vede prevalere la rappresentanza maggiore per 2-0. Dopo tre anni di assenza, il classico appuntamento pre-stagionale dei bianconeri torna e termina dopo soli 49 minuti per via dell’invasione dei tifosi. Vittoria dei titolari di Massimiliano Allegri: sblocca il risultato Locatelli al 2’, raddoppia Bonucci al 16’ su angolo di Di Maria. Un po’ sottotono Vlahovic.